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قال: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق

الزعاق: بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل مواسم السنة .. "الوسم"

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أنه بعد 12 يوماً يدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمّى "الوسم".

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يوماً ويدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى "الوسم"، فيوم السبت 1441/2/13 الموافق 2019/10/12 أول الوسم.

وأضاف: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم، وهذه أمارة قرب دخول الموسم.