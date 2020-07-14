رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة.. الأرصاد تنبّه

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظة الحجرة والقرى والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة.

وبّينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 11:53 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة.. الأرصاد تنبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظة الحجرة والقرى والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة.

وبّينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة

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