"بيتكوين" تواصل التراجع.. وتخسر نحو 6% خلال يوم

أصبح ثمنها 43.418

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5.84 في المئة إلى 43418.02 دولار، اليوم (الأحد)، وخسرت 2691.96 دولاراً عن إغلاقها السابق.

وتراجعت "البيتكوين" أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 25.6 في المئة من أعلى مستوى لها في العام عند 58354.14 دولاراً في 21 فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفضت عملة "إيثر" المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم بنسبة 9.59 في المئة، لتصل إلى 1319.12 دولاراً اليوم، وخسرت 139.91 دولاراً عن إغلاقها السابق.