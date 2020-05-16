شاهد.. هطول أمطار غزيرة وبروق على الأحياء الغربية والشمالية بمكة

التزم السكان بالبقاء بمنازلهم.. و"المدني" نبَّه للحذر من التقلبات الجوية

شهدت العاصمة المقدسة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأحياء الغربية والشمالية منها، وشملت أحياء الشرائع، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات.

وفي التفاصيل، نبّه الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك خلال أمس الجمعة وفقًا للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، تدنٍّ بمستوى الرؤية، وتساقط البَرَد على أجزاء من منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة - الجموم - الكامل - الليث - أضم – بحرة). وتستمر الحالة حتى الساعة الـ4 من فجر السبت.

ورصد محمد البلادي، أحد هواة الطقس، الأمطار التي شهدتها الأحياء الواقعة شمال مكة المكرمة، وخص بها "سبق". كما رصد المصور عاطف هوساوي الأمطار التي شهدتها بعض الأحياء بالعاصمة المقدسة.

وتزامن هطول الأمطار بمكة المكرمة هذا المساء مع الحجر المنزلي؛ إذ حرص السكان على التزامهم بالبقاء في المنازل والتقاط الصور والفيديوهات للأمطار من منازلهم، كل بحسب موقعه ومكانه، وسط تضرعهم لله -عز وجل- أن يرفع البلاء، وألسنتهم تعلو: "اللهم أزل هذه الغمة عن الأمة".