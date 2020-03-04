"تعليم القنفذة" تحتضن اللقاء الأول للمعلمين العائدين من برنامج "خبرات"

استعرضت تجارب 13 معلمًا في الدول التي تم ابتعاثهم إليها

عقدت إدارة تعليم القنفذة اليوم الأربعاء اللقاء الأول للمعلمين العائدين من برنامج (خبرات) الدولي، إضافة إلى ورشة عمل تحت عنوان (برنامج خبرات داعم لنواتج التعلم)، بحضور مدير التعليم في محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، ومساعده للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني، ومستشار مدير التعليم يحيى الحادثي، ومدير الإشراف التربوي علي حسن عوض، ومديري المكاتب، وبعض رؤساء الأقسام، و٩٥ مشاركًا من جميع مكاتب التعليم بالمحافظة.

وقال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث علي إبراهيم العمري إن اللقاء استعرض تجارب 13 معلمًا في الدول التي تم ابتعاثهم إليها، وفق خطة عمل، تتضمن عقد ورش وحلقات نقاش على مستوى مدارسهم في المدارس المحيطة.

ولفت العمري إلى أن اللقاء تضمن استراتيجيات التدريس، وطرائق التعلم وبيئاته، وتمكين الطلاب من أبرز الموضوعات التي تم استعراضها، على أن يتم نقلها للميدان التربوي بهدف إثراء خبرات المعلمين، وإطلاعهم على أحدث التجارب العالمية.

وأوضح أن اللقاء استعرض أيضًا مجموعة من أوراق العمل التي قدمها العائدون من برنامج خبرات. وقد تخلل أوراق العمل المقدمة أسئلة مطروحة من المستهدفين باللقاء من مديري مكاتب ورؤساء أقسام، ومشرفين تربويين، وقادة مدارس، أجاب عنها المشاركون من برنامج خبرات، البالغ عددهم ثلاثة عشر مشاركًا.

وكان المشرف الوزاري على برنامج خبرات سعيد القرني قد تداخل خلال اللقاء بمكالمة هاتفية أثناء اللقاء، شكر فيها تعليم القنفذة، وأشاد بهذه المبادرة النوعية، وتوظيف مخرجات "خبرات" في دعم نواتج التعلم، وفي استثمار مخرجات برنامج خبرات النوعي. مفيدًا بأن برنامج خبرات برنامج وطني كبير، مستشهدًا بحديث لوزير التعليم حول الاستفادة من هذا البرنامج، وعقد المزيد من اللقاءات على مستوى المكاتب لاستثمار مخرجات هذا البرنامج الاستثمار الأمثل.

وفي الختام كرَّم المستشار التعليمي ومدير التدريب ومدير الإشراف مقدمي أوراق العمل، واللجان المشاركة.

وقد عبَّر المشاركون من "خبرات" عن سعادتهم بهذه اللفتة من إدارة التعليم.