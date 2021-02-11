خلال أسبوع.. بلدية الخرج تُغلق 151 منشأة تجارية لمخالفتها إجراءات كورونا

"الزيد" لـ"سبق".. مراقبو البلدية لن يتهاونوا في اتخاذ العقوبات في حال رصدهم أي تجاوزات

أغلقت بلدية محافظة الخرج خلال الأسبوع الماضي 151 منشأة تجارية، لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

ونفذت بلدية الخرج خلال هذه الفترة 2656 زيارة رقابيّة، قام بها 54 مراقب، رصدوا من خلالها 464 محل مخالف للاشتراطات الصحية، وأغلقوا 151 منشأة مخالفة، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة بحق المخالفين.

وكان من أبرز المخالفات التي تم رصدها مراقبو البلدية تتمثل في عدم الالتزام بقياس درجة حرارة للزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، وكذلك مزاولة العاملين لأعمالهم دون ارتداء الكمامة، وعدم تحقيق التباعد الجسدي وذلك بتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك المسافات الآمنة، وكذلك تدنٍّ في مستوى النظافة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الرقابية التي تقوم بلدية محافظة الخرج بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتقال عدوى الفيروس، والحرص كذلك على توفير بيئة آمنة وصحية في الأسواق والمجمعات التجارية كافة.

ومن جانبه، فقد ذكر رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد في حديث خاص لـ"سبق" أن بلدية الخرج ستواصل تنفيذ جولاتها الرقابية اليومية بشكل مستمر، للتأكد من أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، من توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، وعدم وضع المنشورات التوعوية، وعدم تطبيق التباعد الجسدي، وكذلك ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا".

وأكد "الزيد" أن مراقبي البلدية لن يتهاونوا في حال رصدهم أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي نهاية حديثه دعا "الزيد" المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها سواء كانت تتعلق بالصحة العامة أو بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، عبر الاتصال على مركز البلاغات البلدية 940 أو عن طريق الحساب الرسمي في موقع "تويتر" kharjmun1.