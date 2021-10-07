"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير: حالة تتواصل حتى 7 مساء

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.