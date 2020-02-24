الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن

بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد الصباح وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد إيقاف النشاط الرياضي

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 09:28 PM

بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

الاتحاد الكويتي يجمِّد أنشطته الرياضية أسبوعَيْن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم اكتشاف عددٍ من حالات فيروس كورونا أحدها لشخص سعودي.

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الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد الصباح وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد إيقاف النشاط الرياضي

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