"الدعوة والإرشاد" بالرياض ينظم لقاءً علميًا

للشيخ "الزامل" بعنوان: "أحكام الشتاء"

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي بنت أحمد السديري، بحي العريجاء؛ يومًا علميًا، بعنوان: "أحكام الشتاء"، للشيخ الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله الزامل، عصر يوم الجمعة، ٨ ربيع الأول، ويستمر اللقاء حتى صلاة العشاء.

وقال إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.