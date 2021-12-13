خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.