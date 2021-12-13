خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.

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13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 08:18 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 863 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 45 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 369198، من ضمنهم 306605 حالات تم شفاؤها، و21060 حالة وفاة.

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