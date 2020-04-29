"حقوق الإنسان": رصدنا وسم ‫#المغدورة_غادين وما تم تداوله

"الهيئة" أشارت إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من الأمر

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم ‫#المغدورة_غادين.

وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.

وكان وسم بعنوان ‫#المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.

هيئة حقوق الإنسان المغدوره غادين

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:57 PM

"الهيئة" أشارت إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من الأمر

"حقوق الإنسان": رصدنا وسم ‫#المغدورة_غادين وما تم تداوله

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم ‫#المغدورة_غادين.

وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.

وكان وسم بعنوان ‫#المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.

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هيئة حقوق الإنسان المغدوره غادين

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