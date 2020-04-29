"حقوق الإنسان": رصدنا وسم ‫#المغدورة_غادين وما تم تداوله

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.هيئة حقوق الإنسان المغدوره غادين
"الهيئة" أشارت إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من الأمر
أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #المغدورة_غادين.
وأضافت بأنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذُكر؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة من الجهات المختصة في ضوء ذلك.
وكان وسم بعنوان #المغدورة_غادين قد تصدر الترند، ويعرض صورة لتقرير طبي، يصف فيه فتاة في الـ 15 من عمرها وهي متوفاة، وعليها آثار خنق على رقبتها.