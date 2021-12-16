شكوى من انقطاعات متكررة لأدوية الصرع بمستشفيات الصحة بالطائف

مطالبات للوزير بالتدخل لحل الموضوع قبل حدوث انتكاسات للمرضى

اشتكى مراجعو مستشفيات الصحة بمحافظة الطائف من الانقطاع المتكرر لأدوية الأمراض المزمنة، والتي تتطلب تناول أدويتها بصفةٍ دورية، وفي أوقاتٍ دقيقة جداً دون تأخير.



وقال لـ"سبق" والد المراجع "تركي فهد": لدي ابني وابنتي يعانيان من مرض الصرع ويتناولان جرعات متفاوتة من علاج (لاميكتال) المنقطع في صيدليات وزارة الصحة بالطائف للشهر الثاني، وكذلك علاج (كيبرا).



وأكد أن انقطاع هذين العلاجين عن المريض يسبب انتكاسة قوية وكبيرة جداً للحالة ولا يعي ويفهم هذا الأمر إلا المريض وذووه خاصةً وأن حالتهما - ولله الحمد - استقرت وبدأت تستجيب للعلاج، وهما في طور جرعات الانسحاب بتوفيق الله.



وأشار والد "تركي فهد" إلى أن موظفي الصيدليات والتموين الطبي أفادوا بأن العلاج منقطع من الوزارة بناءً على عقود توريد يتم إبرامها مع الشركات، مؤكدًا أن هذا الانقطاع متكرر، وأنهم كل ثلاثة أو أربعة أشهر يدخلون في دوامة البحث والاستجداء بالحصول على حبات لسد فجوة الأزمة.



وأبان أنه رفع عدة شكاوى على الهاتف الخاص بوزارة الصحة رقم (937) ولكن لا مجيب بعد تقديم الشكاوى، مطالبًا وزير الصحة بالتدخل لحل هذا الخلل في تأخر صرف هذه الأدوية.