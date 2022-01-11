في مؤتمر صحفي من شبوة.."المالكي": بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات

قال: هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لميليشيا الحوثي

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في شبوة مع محافظ شبوة عوض العولقي، أن هذه لحظات تاريخية بتحرير كامل المحافظة من ميليشيا الحوثي.

وقال العميد المالكي، نثمن التضحيات التي قدمت من أجل تحرير المحافظة.

وقدم محافظ شبوة عوض العولقي الشكر لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقال: "نثمن الدعم الجوي الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في استعادة شبوة."

وأكد العميد تركي المالكي، بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات، وقال: "عملية حرية اليمن السعيد هدفها الوصول إلى نماء وازدهار اليمن."

وقال العميد المالكي، إن عملية حرية اليمن السعيد هدفها الوصول إلى نماء وازدهار اليمن، وأكد أن انتهاكات ميليشيا الحوثي واضحة للجميع، وهناك أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لميليشيا الحوثي.

وأشار "المالكي" إلى فيديو محل جدل مرر بطريقة مغلوطة وأكد أنه "ضمن الخطأ الهامشي"، وقال: ملتزمون بمنهجية المصداقية والشفافية للأحداث العملياتية والإعلامية.

وأكد متحدث التحالف أن ميليشيا الحوثي ترفض أي حوار وتعطل العملية السياسية، وقال إن اتفاق الرياض ركيزة أساسية من أجل مصلحة اليمن.

وأكد العميد المالكي من شبوة، أننا ملتزمون بمنهجية المصداقية والشفافية للأحداث العملياتية والإعلامية، وقال: اليمنيون اتحدوا جميعًا من أجل تحرير المحافظة، ووزارة الدفاع اليمنية تمارس دورها بالتنسيق مع التحالف.

وقال"المالكي": هناك الكثير من النازحين الذين هربوا من انتهاكات ميليشيا الحوثي، وثمن دور الإمارات في كافة أعمال تحالف دعم الشرعية، ودعا اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية، وأضاف: نقوم بعمليات عسكرية من أجل تطهير اليمن.

وأكد العميد المالكي في مؤتمره الصحفي من شبوة، أن هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لميليشيا الحوثي.