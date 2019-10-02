برعاية "سلطان بن سلمان".. جمعية العناية بالمساجد تنظم حفلها السنوي

تكريم مجموعة "طموح التطوعية"

نظمت جمعية العناية بالمساجد، بالتعاون مع "طموح التطوعية"؛ حفلها السنوي، برعاية الأمير سلطان بن سلمان.



تضمن الحفل توقيع اتفاقيات وتكريم الرعاة والمساهمين في العناية بالمساجد.



وكرّم الأمير سلطان بن سلمان مجموعة "طموح التطوعية"؛ لمشاركتها وتفاعلها في خدمة المجتمع، تسلمه نيابة عنها عبير الباز، مؤسِّسة الفريق.