"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى اتباع الإرشادات

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة تستمر إلى 7 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.