نائب المندوب الدائم لوفد المملكة يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة

على هامش التحضيرات للذكرى ٧٥ لإنشاء المنظمة الدولية

التقى نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخراً، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المستشار الخاص بشأن الاحتفال بالذكرى ٧٥ لإنشاء الأمم المتحدة فابريتزيو هوستشيلد، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.

واستمع الدكتور منزلاوي، في بداية اللقاء، لشرح عن الجهود الأممية المبذولة بهذه المناسبة الهامة التي تخلد ذكرى إنشاء المنظمة الدولية الأكثر شمولية والتي أخذت على عاتقها صون الأمن والسلم الدوليين، وعن سبل التعاون الذي يمكن للمملكة تقديمه لإنجاح هذه الذكرى، لاسيما وأن المملكة هي من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ومن أكثر الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية.

وتناول اللقاء الجهود الأممية المبذولة في تعزيز التعاون الرقمي ومدى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لاسيما في ظل رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التميز في أداء جميع الأجهزة الحكومية، وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وتسريع وتيرة تنفيذ البنية التحتية الأساسية والرقمية.

وأكد الدكتور منزلاوي خلال اللقاء، الذي حضره رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي حرص المملكة الدائم على دعم الجهود الأممية في جميع المجالات، وتعزيز التعاون مع مختلف هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.