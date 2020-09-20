مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

كنا في السابق نسمع ونرى ونقرأ عن تضرر وتضجر واندهاش كثير من الأطباء من منافسة ـ إن جاز التعبير..! ـ مشاهير الطب الشعبي، وبعض مدَّعيه، التي وصلت لسنوات طويلة، وربما عقود، ولكن كان الرهان دائمًا يكون في صفهم بأن الناس العقلاء لديهم وعي كافٍ وكامل بأن يعلموا علم اليقين أنهم مدَّعون رغم أنهم نالوا حظًّا كبيرًا من الشهرة والمال، الذي تدفق عليهم من البسطاء، وقليلي الحظ من التعليم، وبعض المتعلمين وأساتذة الجامعات؛ وذلك ما دعا بعض الأطباء إلى أن يضربوا أخماسًا في أسداس من فكر بعض المتعلمين، خاصة مَن يُطلق عليهم جوازًا "صفوة المجتمع".

ما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع المثير للجدل، والمثير والشيق للخوض فيه مرات ومرات عدة دون ملل أو كلل، هو أنني قرأت "تويته" للإعلامي القدير الأستاذ محمد سمان، قال فيها: "العلاقة بين الإعلاميين والمشاهير أو المؤثرين أو.. أو (أيًّا كانت التسمية) مثل العلاقة بين مشاهير الطب الشعبي والأطباء. نقطة على السطر.. انتهى". انتهى كلام سمان، ولكن لم ينتهِ وصفه ووصفته لما يثار من جدل ونقاش مستمر في حق مشاهير السوشال ميديا، ممن بلغوا الآفاق من الشهرة والمال، ومنهم من يسعى في الخير، ويفيد الناس ومجتمعه، ومنهم من يتفاخر بمليونية متابعيه، ويتعالى على الناس، ويرى نفسه أنه بلغ من المجد غايته، وأنه إعلامي كبير، بينما هو في حقيقته مسوّق، وإعلاني؛ لذلك يجب أن توضع الأمور في نصابها الصحيح؛ فالبون شاسع وواسع بين الإعلامي وثقافته، وبين مدَّعي العمل الإعلامي دون المانع..؟! لماذا يدعون مهنة لا يفقهون (أ، ب) أبجدياتها..؟! أن يفهم أو يعي ماهيته.. وما العيب في أن يسمي نفسه مسوِّق أو "بتاع" إعلانات؟ وهنا نتمنى على وزارة الإعلام أن تُصدر بيانًا للتفرقة بين الإعلامي الحقيقي، وهو من عمل في تلك المهنة، سواء كان هاويًا لسنوات، أو متفرغًا لها، وأن يكون عمل في أكثر من مجال فيها، كصحافة وتلفاز، أو صحافة وإذاعة.. وبين مشاهير الميديا من المسوّقين، بأن تمنحهم رخصة ممارس إعلاني، أو مسوّق؛ حتى نفرّق بين مهمة الإعلامي ومهنة الممارسين الإعلانيين، ممن يملكون آلاف وملايين المتابعين؛ وذلك تكريمًا لمن يستحق بحق أن يكون إعلاميًّا جديرًا بالثقة، وهم كُثر؛ حتى لا نلغي وجود إعلاميين حقيقيين، غيّبهم قلة متابعيهم، أو تحفُّظهم عن نشر وتقديم مقاطع سطحية بغية الشهرة والانتشار السريع حتى يكسبوا متابعين كُثرًا.

نأمل من وزارة الإعلام أن تُنهي ذلك الجدل المتجدد حول مدَّعي الإعلام من بعض مشاهير الميديا من غير الإعلاميين.