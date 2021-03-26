"طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" تصعد إلى دوري الدرجة الثانية

صعدت فرق "طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022.
وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لتتأهل رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية.
وجاء تأهل "طويق" رغم خسارته أمام "ساجر" 0-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-0، فيما حول "النعيرية" خسارته ذهابًا أمام "الغوطة" 2-5 إلى فوز في الإياب 4-1 ليتأهل بالهدف الاعتباري خارج ملعبه.
وحسم التعادل السلبي مواجهة "الصقر" مع "الوطني" ليتأهل الأول إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1، كما تغلب "الريان" على مضيفه الشهيد بهدف نظيف بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.
بعد أن حجزت مقاعدها في نصف نهائي الدرجة الثالثة
صعدت فرق "طويق" و"الصقر" و"الريان" و"النعيرية" إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022.
وحجزت الفرق الأربعة مقاعدها في نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة لتتأهل رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية.
وجاء تأهل "طويق" رغم خسارته أمام "ساجر" 0-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-0، فيما حول "النعيرية" خسارته ذهابًا أمام "الغوطة" 2-5 إلى فوز في الإياب 4-1 ليتأهل بالهدف الاعتباري خارج ملعبه.
وحسم التعادل السلبي مواجهة "الصقر" مع "الوطني" ليتأهل الأول إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1، كما تغلب "الريان" على مضيفه الشهيد بهدف نظيف بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.