"المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الفقيد السبيعي"

إثر زيارته لمنزلهم في محافظة رنية

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة العريف جفين السبيعي، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

نقل "المنتشري" التعازي إثر زيارته لمنزل ذوي الفقيد بمحافظة رنية.