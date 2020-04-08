المدعي الفرنسي: مهاجم المارّة تحرك منفرداً وليس مدفوعاً بمنظمة إرهابية

لم يكن معروفاً لدى الشرطة أو المخابرات

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أن الرجل الذي نفّذ هجوماً بسكين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المارة في بلدة رومان-سور-إيزير بجنوب شرق البلاد هذا الشهر تحرك على الأرجح بشكل منفرد.

وأوضح المكتب في بيان أوردته "رويترز" أنه استناداً إلى التحقيقات المبدئية فإن الجاني تحرك على نحو منفرد دون أن يتلقى أي أوامر من منظمة إرهابية.

وأضاف أن المشتبه به، الذي يعمل في شركة محلية، لم يكن معروفاً لدى الشرطة أو أجهزة المخابرات، ووصل إلى فرنسا في أغسطس 2016 وحصل على وضع لاجئ في يونيو 2017.

وقبضت الشرطة على المشتبه به، وهو من أصل سوداني عمره 33 عاماً، بعدما قتل شخصين وجرح خمسة في الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل الجاري.