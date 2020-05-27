استعدادًا لعودة الصلاة.. أمانة عسير تكثّف أعمال تطهير وتعقيم المساجد

شملت ساحاتها والمواقع المحيطة بها والأرصفة وبقرق تعمل على مدار الساعة

كثّفت أمانة منطقة عسير أعمال نظافة وتطهير ساحات المساجد والجوامع بمدينة أبها، وذلك بعد صدور الأوامر الكريمة بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد.



وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال التطهير والتنظيف شملت ساحات المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعدادًا لاستقبال المصلين.



وأضاف الدكتور الحميدي أن فرق خدمات الأمانة تعمل على مدار الساعة، لتعقيم الأماكن العامة ونزح مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.