انسحاب الأندية الأسترالية من نسخة دوري أبطال آسيا 2021

الاتحاد القاري: إحالة الأمر إلى اللجان المختصة

اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد الأسترالي للعبة انسحاب أندية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دور المجموعات والأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2021.



وقال الاتحاد القاري إنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، وسيتم إعلان القرارات ذات العلاقة في الوقت المناسب.