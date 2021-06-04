انسحاب الأندية الأسترالية من نسخة دوري أبطال آسيا 2021

الاتحاد القاري: إحالة الأمر إلى اللجان المختصة

اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد الأسترالي للعبة انسحاب أندية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دور المجموعات والأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد القاري إنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، وسيتم إعلان القرارات ذات العلاقة في الوقت المناسب.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا

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04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 09:33 PM

الاتحاد القاري: إحالة الأمر إلى اللجان المختصة

انسحاب الأندية الأسترالية من نسخة دوري أبطال آسيا 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد الاتحاد الأسترالي للعبة انسحاب أندية سيدني وملبورن سيتي وبريسبان روار من دور المجموعات والأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد القاري إنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، وسيتم إعلان القرارات ذات العلاقة في الوقت المناسب.

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