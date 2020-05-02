أمين عسير يتفقد المولات التجارية للتأكد من تطبيق احترازات "كورونا"

بتوجيهات من أمير المنطقة ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية

شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمولات في جميع مدن ومحافظات المنطقة ومتابعتها أولاً بأول؛ لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد استئناف عملها أخيرًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عددٍ من المولات التجارية والأسواق بمدينة أبها لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.





وأشار الدكتور وليد الحميدي إلى أن الجولة جاءت بتوجيهات من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، وذلك بهدف تكثيف الجولات الرقابية على المولات التجارية والمنشآت التجارية والغذائية لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد - 19.