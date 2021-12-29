الهلال : سلمان وناصر في صالة الإعداد .. و"كاريلو" جاهز للقاء الفيصلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تدريباته، تحضيرًا لمواجهة نظيره الفيصلي، الجمعة، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وشهدت تدريبات الأزرق غياب الكوري الجنوبي "هيون" بداعي تعرضه للإنفلونزا ، فيما شارك البيروفي أندريه كاريلو ، فيما يواصل سلمان الفرج ، وناصر الدوسري، برنامجيهما التأهيليين، في صالة الإعداد البدني.

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة، طبق مدرب الفريق البرتغالي "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة اللعب، قبل أن يختتم المران، بمناورة فنية.

على صعيد متصل، واصل سلمان الفرج قائد الفريق، وناصر الدوسري، برنامجيهما التأهيليين، في صالة الإعداد البدني.