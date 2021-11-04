قاض تونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

لم يفصح عن دواعي قراره

أعلنت تونس، اليوم (الخميس)، صدور مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إفريقيا تونس الرسمية.



وأوضحت الوكالة أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف "المزوقي"، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، دون إبداء الأسباب الداعية للإجراء.



وأضافت أن "المرزوقي" الذي تولى منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عبّر في مداخلة تلفزيونية في أكتوبر على قناة "فرانس 24" عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرانكوفونية، بتأجيل عقد القمة، بعد أن كان من المقرر تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.