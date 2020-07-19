بأعجوبة.. معمرة 107 أعوام يُكتب لها النجاة من "كورونا" في جدة وهذه قصتها

رعاية فائقة من طاقم مستشفى شرق الطبي بعد تنويمها وصحتها الآن جيدة

بفضل العناية الإلهية، نجت معمرة في السن من الوفاة بأعجوبة بعد إصابتها بمرض كورونا المستجد بفضل الرعاية الطبية الفائقة التي قُدّمت لها من قِبَل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي، أن الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 سنوات أدخلت المستشفى وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس؛ مما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وتمت معاينتها من قِبَل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة الدكتورة ربى هندي استشارية الباطنة، والدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة، وتم عمل مسحة طبية للمريضة على الفور.

وأضاف: "تَبَيّن إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ مما أدى لحدوث التهاب رئوي شديد وإصابتها بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد؛ مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير، بعدها تم نقلها للعناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي، وتم إعطاؤها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة، وحسب التوصيات العالمية وخلال أسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن، وتمت إزالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد أسبوع، وتمت ملاحظتها في العناية المركزة، وبعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية الطاقم الطبي لإكمال فترة العلاج كاملة استعدادًا لخروجها من المستشفى.

وأوضح "الغامدي" أن المسنة الآن بصحة ممتازة ولله الحمد، مقدمًا شكره وتقديره للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة، الذين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل إنقاذها من موت محقق؛ نظرًا لكِبَر سنها.