سؤال: حصلتُ على جرعة لقاح بعد التعافي ولم تتغير حالتي كمحصن في "توكلنا".. "الصحة" تجيب

ردت وزارة الصحة على استفسار مواطن بأنه حصل على جرعة من لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم تتغير حالته على تطبيق "توكلنا" إلى "محصن"، كما أن تطبيق "صحتي" يُظهر له موعد الجرعة ثانية.



وكشفت وزارة الصحة أنه يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم الإصابة به، وتكون هذه الجرعة بعد 6 أشهر من التعافي.



وأشارت "الصحة" إلى أنه سوف تتم جدولة جرعة ثانية مستقبلاً إذا ما تبيّنت الحاجة لها.