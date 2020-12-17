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"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

"مدني مكة" يحذر من أجواء ماطرة تستمر حتى 10 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم، الطائف، ميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـعاشرة مساء.