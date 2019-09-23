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قالت: يوم مجيد يجسّد تاريخًا حافلًا بالعطاءات والمنجزات

"سمسم": المرأة السعودية نالت جميع حقوقها في ظل الدولة المجيدة

أكدت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة إيبرو بالسويد، عضو مجلس الحرف العالمي، سيدة الأعمال السعودية هويدا سمسم؛ أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة، دأبت منذ تأسيسها على رعاية مصالح أبناء وبنات الوطن، والأخذ بأيديهم في كل مناحي الحياة؛ من أجل خدمة دينهم وأوطانهم؛ مشيرة إلى أن المرأة السعودية نالت جميع حقوقها في ظل الدعم الكبير والمتواصل الذي قدّمته قيادة هذه البلاد المباركة، والتي هي محل فخر واعتزاز من الجميع.

وقالت "سمسم": إن ذكرى البيعة تتجدد كل عام لتحمل بين طياتها ولاءً يتردد على راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) التي قامت عليها بلادنا الغالية فعاشت دولة عزيزة أبيّة تستمد قوتها من قوة الحق التي قامت عليه، مشرقة بحكم سديد أُسس على منهاج قويم، وشعب ينبض بحب أرض تحكى قصة مملكة ملك وأبنائه الملوك والأمراء الذين سطروا بناء مسيرة وطن وبطولة تاريخ وملحمة مجد؛ ليخرج أبناؤها بكل عزم وهمة؛ مُضيًّا إلى الأمام، ليبنوا حاضرًا زاهرًا ومستقبلًا واعدًا مقتفين أثر خطى المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ويقود المسيرة ملك الحزم والعزم والأمن والأمان سلمان، وولي عهده الأمين والعضد المتين محمد، حفظهما الله وأيدهما بتأييده.

ووجهت لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، باسم كل سيدة سعودية، رسالة شكر وتقدير تحمل الود والولاء والمحبة تعجز عن وصفه القصائد وتقف الحروف حائرة أمامه؛ معربة عن اعتزازها بتمسك القيادة الرشيدة بثوابت شريعتنا الغراء وعقيدتنا الصافية؛ حتى أصبحنا اليوم مضرب المثل أمام العالم وهو يرى هذا الشعب الوفيّ قوة ضارية ودروعًا واقية، يقف خلف ولاة أمره صفًّا واحدًا متراصًّا.

وأشارت "سمسم"، إلى أن العالم يترقب إنجازاتنا؛ كيف نشارك في البناء والنهضة، نربي ونبني، ونعمر ونعلم ونتعلم؛ مؤكدة أننا قوة قادرة على حماية أرضها وتاريخ يحكي قصصًا ومواقف يقف أمامها العالم وقفة تَعَجّب وذهول، نبني وندافع عن أرضنا رجال ونساء بسواعدنا نشد العزم والهمة.

وقالت في ختام تصريحها لـ"سبق": لبيك ملك، لبيك ولي عهد، نحن لها، عاهدناكم على السمع والطاعة والولاء، شعب يلبي النداء لكم بالروح والقلب، شعب يمضي معكم لبناء مستقبل مشرق وحضارة شمس بكم مشرقة، اللهم احفظنا وانصرنا وأَدِم علينا الأمن والأمان.