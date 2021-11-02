"الخيران": استخدامك مواقع التواصل هذه المدة يوميًّا يعني أنك مدمن وتحتاج لعلاج نفسي

ترك الأطفال يستخدمون الألعاب الإلكترونية لساعات يُصيبهم بالرهاب الاجتماعي

حذَّر الدكتور عبدالرحمن الخيران، أخصائي نفسي، من خطر استخدام الألعاب الإلكترونية على الأطفال عبر الأجهزة اللوحية؛ إذ يصيبهم ذلك بالرهاب الاجتماعي، وهو ضمن الأسباب الرئيسية. مضيفًا بأن الأب يُسلِّم طفله أجهزة ذكية، ويتركه ساعات طويلة على الألعاب الإلكترونية؛ وهنا يفقد التخاطب والمهارات، ويُكتشف ذلك بعد الذهاب للمدرسة، وفي المرحلة المتوسطة لا يستطيع المواجهة والكلام بشكل سليم، وعند استخدام الأجهزة اللوحية.

وأشار: استخدام الكبار مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 5 إلى 8 ساعات يوميًّا بعد فترة يُدخل في مرحلة الاكتئاب والإدمان؛ ويحتاج المستخدم إلى عيادة نفسية لمعالجة الإدمان؛ والسبب عند متابعة مشاهير الميديا تدخل في مشاعر مختلفة من مشاهدة فرح وحزن ومتابعة الأخبار السلبية؛ وبالتالي يؤثر ذلك على المخ؛ والدليل أنك لو أخذت منه الجوال ولو ساعة يصبح مضطربًا؛ ويجب أن يأخذ جلسات سلوكية. ولتأكيد ذلك شاهد الآن الأشخاص بعد الانتهاء من الصلاة، يُخرجون جوالاتهم بسرعة، وكذلك السلوكيات المتعلقة في قيادة السيارة وحمل الجوال؛ ما يُسبِّب حوادث -لا قدر الله-.

وأضاف "الخيران" بأن استخدام الجوال الذكي قبل النوم يُسبِّب أرقًا في النوم؛ ما يجعله غير مرتاح، وعندما يستيقظ كأنه لم ينَمْ بسبب التشويش على المخ. والذي يساعد على النوم عمل رياضة، وقراءة الكتب، وغيرها من الأنشطة الهادفة.

وكشف "الخيران" أن الفئات العمرية من 15 إلى 25 سنة الأكثر عرضة للأمراض النفسية؛ وذلك لأسباب كثيرة، منها الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، والبعض يتعمق بالأشياء، وكذلك الخوف من المستقبل لمن هم في عمر الـ20.