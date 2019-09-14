بلدية جنوب جدة تداهم منزلاً شعبياً وتضبط 250 علبة معسل مجهولة المصدر

تم إتلافها بالكامل ومصادرة الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع

داهمت بلدية الجنوب الفرعية -وبمساندة الجهات الأمنية- منزلاً شعبياً بحي الألفية، يقوم بممارسة إعداد وخلط المعسل بطرق مخالفة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية رصدت أحد المنازل بحي "الألفية الشعبي" ضمن نطاق الجنوب، حيث تم ضبط كميات كبيرة من "الجراك" و"المعسل" مجهولة البيانات والمصدر، مبيناً أن مراقبي الأمانة لاحظوا ظهور علامات التعفن والفطريات على الكميات المرصودة في ظل سوء طرق التخزين والحفظ، وعدم توفر الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد.

وأشار "الزهراني" إلى أن الكميات المرصودة بلغت 250 من علب المعسل والجراك مجهولة المصدر والبيانات وتم إتلافها بالكامل ومصادرة الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع، مضيفاً أنه تم إشعار المالك بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً بحقه.