عسير.. إجراء أكثر من 300 ألف فحص "كورونا" خلال 6 أشهر

151 ألف فحص مخبري شملت الكيمياء الحيوية والأمصال والصحة العامة

أجرى المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بـ"صحة عسير"، أكثر من 300 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد؛ وذلك خلال الأشهر الستة الماضية لعام 2021م؛ حيث يتم من خلاله استقبال العينات على مدار الساعة، إضافة إلى بنك الدم المركزي.

وقام المختبر وبنك الدم بإجراء 117233 عينة فحص لوحدات بنك الدم، كما أجرى 15847 فحصًا هرمونيًّا و14773 فحصًا سيرولوجيًّا؛ وذلك خلال الفترة نفسها؛ فيما بلغت عينات فحص الجزئيات الحيوية 1376 عينة، كما تم إجراء 2476 عينة فحص للدرن، وبلغ عدد العينات في مجال الصحة العامة 83 عينة.

وذكرت "صحة عسير" أن ما تم إجراؤه من فحوصات طبية بمختلف أقسام المختبر بلغ 151788 فحصًا مخبريًّا، شملت: (الكيمياء الحيوية، والأمصال، والصحة العامة، والجزئيات الحيوية، والدرن، وبنك الدم).

يُذكر أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بمنطقة عسير، حصل مؤخرًا على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".