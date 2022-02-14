"أكاديمية الحوار" تدرّب 140 طالباً وطالبة على الاتصال والحوار الإيجابي

المحاور تضمنت نشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين صفوف الشباب الجامعي

نفّذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجين تدريبيين بالشراكة مع جامعة طيبة بالمدينة المنوّرة، استفاد منها ١٤٠ متدرباً من طلاب وطالبات ٤٠ جامعة وكلية بالمملكة.

وتناولت البرامج محاور عدة، ناقشت إستراتيجيات نشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين صفوف الشباب الجامعي، وسُبل ممارسة الحوار الإيجابي مع أبناء الثقافات الأخرى، ودور المبادرات الوطنية في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الوسط الجامعي، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني.





واستهدفت البرامج إكساب المتدربين مهارات الحوار والاتصال، والحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، وتوعيتهم بالاتجاهات التي تقيهم من الانحراف الفكري بما يزيد من الاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني.