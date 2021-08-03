"الأزيمع" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي

أشادا بالعمليات الجارية لقوات التحالف وبحثا سبل دعمها

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي اليوم في مقر قيادة القوات المشتركة.

وجرى خلال اللقاء الإشادة بالعمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها.

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03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:56 PM

أشادا بالعمليات الجارية لقوات التحالف وبحثا سبل دعمها

"الأزيمع" يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي اليوم في مقر قيادة القوات المشتركة.

وجرى خلال اللقاء الإشادة بالعمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها.

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