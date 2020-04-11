الكونغو الديمقراطية تسجل أول حالة إيبولا بعد 6 أسابيع من آخر إصابة

كانت ستعلن القضاء على ثاني أكبر تفشٍّ للمرض في التاريخ

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، أنها رصدت حالة إصابة بالإيبولا في شرق البلاد، وذلك بعد مضي أكثر من ستة أسابيع على رصد آخر حالة.

وكانت الدولة، الواقعة في وسط أفريقيا، تعتزم إعلان القضاء على ثاني أكبر تفشٍّ للمرض في التاريخ، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 10:15 AM

كانت ستعلن القضاء على ثاني أكبر تفشٍّ للمرض في التاريخ

الكونغو الديمقراطية تسجل أول حالة إيبولا بعد 6 أسابيع من آخر إصابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، أنها رصدت حالة إصابة بالإيبولا في شرق البلاد، وذلك بعد مضي أكثر من ستة أسابيع على رصد آخر حالة.

وكانت الدولة، الواقعة في وسط أفريقيا، تعتزم إعلان القضاء على ثاني أكبر تفشٍّ للمرض في التاريخ، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

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