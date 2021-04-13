مكة: 13,500 عامل و910 معدات لتنفيذ خطة النظافة خلال رمضان

أمانة العاصمة المقدسة تطبقها لضمان الارتقاء بنظافة أطهر البقاع

وفَّرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة جميع طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ أعمال النظافة لموسم

رمضان 1442هـ بمكة المكرمة، وفق خُطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة أطهر البقاع.

وجهزت الأمانة في مجال النظافة أكثر من 13.500 عامل يعملون خلال خمس ورديات على مدار الـ24 ساعة مجهزين بأكثر من 910 معدات للنظافة، ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة.

وقد تم تفعيل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

وتقوم إدارة المرادم باستقبال جميع النفايات البلدية الصلبة على مدار الساعة والتخلص السريع والآمن من النفايات، حيث تم

تخصيص 62 عاملاً و18 معدة لإدارة المردم العام بالعاصمة المقدسة، كما تم تأهيل 26 شركة لنقل نفايات المنشآت التجارية، و25 شركة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالنظافة ومعالجة المخالفات ومراقبة أداء المقاولين

ومتابعة تنفيذ خُطة النظافة لضمان أدائها على أكمل وجه، لتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة للمعتمرين وزوار العاصمة المقدسة.