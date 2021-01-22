في تنبيه لـ"الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة جازان

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ6 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد جازان

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 04:26 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

في تنبيه لـ"الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ6 مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد جازان

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