في تنبيه لـ"الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة جازان

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ6 مساءً.