"غرفة جدة" تعرف بمبادرات "مدن" مع تداعيات "كورونا"

ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة المنعقدة عبر منصتها التفاعلية

عقدت "غرفة جدة"، عبر منصتها الرقمية التفاعلية، اللقاء التعريفي بآليات الاستفادة من برامج ومبادرات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للقطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تعقدها الغرفة في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال، تمشياً مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة -حفظها الله- لتخفيف الآثار والأعباء الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء.



وتطرق اللقاء المفتوح الذي استضاف مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، لآلية الاستفادة من المبادرات والبرامج للهيئة، والتي تأتي في إطار الشراكة التي تجمع "مدن" بمجتمع الأعمال ونشر الوعي حول أهمية دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030، وللتعريف بالمبادرات التي تم إطلاقها لدعم القطاع، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة في مواجهة جائحة "كورونا"، والتي باتت أزمة يعاني منها العالم أجمع.



وثمّن مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد السالم، لغرفة جدة استضافتها لذلك اللقاء، مشيراً إلى أنه يتم العمل على توفير إسكان مؤقت للعاملين داخل المصانع بالمدن الصناعية وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتي تشمل عوامل الأمن والسلامة والمساحات بالمنشآت نفسها، فضلاً عن الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة حيال هذا الأمر، وذلك للتخفيف من التكدس البشري في المجمعات السكنية الرئيسة.



وذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن"، بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، يعملان بشكل مكثف من أجل توسيع دائرة الأنشطة المستثناة من منع التجوُّل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة بعد القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية والمتعلقة بتحديث نماذج تصاريح التنقل، ويجري العمل بها في مدينة الرياض كمرحلة أولى بدءاً من الاثنين الموافق 13 إبريل 2020، مبيناً أنه يجري أيضاً مراجعة تفاصيل الأنشطة المستثناة بالتعاون مع الغرف التجارية، فيما تم إضافة قطاع سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والدوائية إلى الأنشطة المستثناة.



وقال إن الأزمة الحالية كشفت الأهمية البالغة لضرورة توطين سلاسل الإمداد في المملكة، وكذلك بالنسبة للصناعات الدوائية والغذائية حيث نجحت "مدن" في الفترة الأخيرة وقبل أزمة كورونا في جذب العديد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي لهذين القطاعين ومنها شركةمجموعة الشايع الدولية لإنشاء مصنعين متخصصين في المجال الغذائي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وشركة فاركو للصناعات الدوائية لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.



وأشار السالم إلى أن "مدن"، وبالتعاون مع شركائها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، نجحت في إيصال خدمات الاتصالات ومنها إنشاء الأبراج ومد شبكة الفايبر إلى المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة، غير أن الإقبال على الخدمات من قبل المصانع لا يزال ضعيفاً، كما يجري التنسيق مع بعض البنوك لتوفير الخدمات البنكية والصرّافات الآلية داخل المدينتين الصناعيتين.



وفيما يخص المصانع المتعثرة، أكد أن "مدن" تتيح الفرص الاستثمارية لشركائها من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً لتجهيز منصة لحوكمة عمليات التعثر وستكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، بحيث يتم سحب المصانع والمواقع المتعثرة من غير الجادين وطرحها للاستثمار مجدداً عبر هذه المنصة.



واستعرض "السالم" أبرز مبادرات "مدن" لمساعدة شركائها الصناعيين على تخطي أزمة جائحة "كورونا" والتقليل من آثارها الاقتصادية، حيث خفّضت الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية العام 2020، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر"90 يوماً" وذلك للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من قبل "مدن".



وأضاف أن "مدن" قامت بالإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وكذلك قامت بتمديد فترة البناء للمصانع بحيث تكون 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، ومن شأن هذه الإجراءات والمبادرات دعم مستثمري القطاع الصناعي خلال هذه المرحلة وحتى تجاوز أزمة جائحة كورونا، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المحفزّات والمبادرات قرابة 1800 مستفيد.



وأشار إلى أنه في الجزء الثاني من اللقاء، تمت الإجابة على الكثير من أسئلة واستفسارات الحضور من قبل مسؤولي الهيئة، وأوضح على صعيد الخدمات، أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بـ "مدن" 1920 والتي تتيح إنهاء كافة طلبات الشركاء من خلال الأنظمة الإلكترونية، وفتح قنوات تواصل معهم عبر "البريد الإلكتروني ولايف شات والتذاكر وواتس أب الأعمال على الرقم 0592000425.



وأضاف أنه سيتم إتاحة كافة البيانات والمعلومات حول الإجراءات والمحفزّات والمبادرات لشركاء "مدن" عن طريق رسائل بريدية ونصية بالإضافة إلى نظام eModon، على أن يبدأ تطبيق القرار الخاص بالمحفزات في اليوم التالي لتاريخ صدوره في 25 مارس 2020.



يذكر أن اللقاء تم تسجيله وإتاحة الوصول اليه من قبل الجمهور لعموم الفائدة من خلال قناة غرفة جدة على اليوتيوب .