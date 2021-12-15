القبض على "فاشينيستا" كويتية بعد تطاولها على القبائل

بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية

كشفت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية في الكويت، ألقت القبض على فاشينيستا مشهورة؛ بسبب تطاولها على القبائل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أنه تم احتجاز الفاشينيستا في مبنى المباحث.

وجاء توقيف المتهمة بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.

ولم تكشف "الراي" عن هوية الفاشينيستا، وأشارت فقط إلى أنها "مشهورة"، كما لم تعلن الصحيفة أي تفاصيل مما جاء في المقطع الصوتي.

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15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443 02:12 PM

بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية

القبض على "فاشينيستا" كويتية بعد تطاولها على القبائل

أيمن حسن

الرياض

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كشفت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية في الكويت، ألقت القبض على فاشينيستا مشهورة؛ بسبب تطاولها على القبائل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أنه تم احتجاز الفاشينيستا في مبنى المباحث.

وجاء توقيف المتهمة بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.

ولم تكشف "الراي" عن هوية الفاشينيستا، وأشارت فقط إلى أنها "مشهورة"، كما لم تعلن الصحيفة أي تفاصيل مما جاء في المقطع الصوتي.

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