"مكافأة غير مستحقة".. فلسطين تدعو الاتحاد الأفريقي لسحب صفة مراقب من إسرائيل

"اشتية" لفت إلى جرائم الاحتلال في حق مواطنيه

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الإفريقي إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في يوليو، في خطاب ألقاه اليوم "السبت" خلال قمة الاتحاد الأفريقي.

وقال "اشتية": "ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه، باعتباره مكافأة غير مستحقة للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، إلى أن شعوب القارة الأفريقية تعرف جيدًا الدمار واللاإنسانية الناجم عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي".

وذكر "اشتية"، مستندًا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الأسبوع، أنه لا ينبغي إطلاقًا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني.

وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في يوليو، بشأن إسرائيل؛ احتجاجات شديدة من قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55 منها جنوب إفريقيا والجزائر، التي بينت أنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.