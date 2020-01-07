خميس العويران في ذمة الله

نعى عددٌ من المغرِّدين نجم المنتخب وناديي الهلال والاتحاد الكابتن "خميس العويران"؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، عن عمرٍ يناهز الـ 46 عاماً.

وكتب الإعلامي محمد البكيري؛ تحت وسم #خميس_العويران_في_ذمة_الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

خميس العويران

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07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441 09:42 AM

خميس العويران في ذمة الله

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

16 10,978

نعى عددٌ من المغرِّدين نجم المنتخب وناديي الهلال والاتحاد الكابتن "خميس العويران"؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، عن عمرٍ يناهز الـ 46 عاماً.

وكتب الإعلامي محمد البكيري؛ تحت وسم #خميس_العويران_في_ذمة_الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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خميس العويران

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