"بيريرا" وكنو" خرجا بالحمراء.. "الهلال" يخسر "برونزية" العالم أمام "الأهلي المصري"

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وسط عرض فني سيئ، خسر فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، برونزية كأس العالم للأندية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمام شقيقه الأهلي المصري بنتيجة 4/0، واكتفى الهلال بالمركز الرابع.

ظهر الهلال بصورة مهترئة في الشوط الأول وخسر بالثلاثة عند الدقائق (8.17.40)، عن طريق ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبدالقادر.

ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من قِبَل عناصر الهلال تجاه مرمى حارس الأهلي علي لطفي.

كما خرج البرازيلي "بيريرا" ومحمد كنو بالبطاقة الحمراء، بدخولهما دون كرة على الخصم في تصرف غريب!

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 64 توج عمرو السولية حضوره بالهدف الرابع للأهلي، من خلال تسديدة قوية على يمين الحارس محمد العويس.