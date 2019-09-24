"الأرصاد": طقس رطب مع فرصة لتكوّن الضباب على "الشرقية" والسواحل

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً رطباً مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من السواحل الغربية للمملكة، خاصة الوسطي منها والجنوبية, في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 08:35 AM

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

"الأرصاد": طقس رطب مع فرصة لتكوّن الضباب على "الشرقية" والسواحل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً رطباً مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من السواحل الغربية للمملكة، خاصة الوسطي منها والجنوبية, في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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