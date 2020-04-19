مصر.. هروب مصاب بكورونا من الحجر الصحي ليحضر عزاء عمه

أثار الرعب والقلق بين الأهالي.. قُبض عليه وفُض العزاء

شهدت قرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أمس، حدثاً غريباً أثار الرعب والقلق في نفوس الأهالي، وذلك بعد هروب شاب مصاب بفيروس كورونا المستجد، من الحجر الصحي بأحد مستشفيات العزل، وقدومه إلى القرية لحضور عزاء عمه.

وتبيّن أن الشاب المصاب الذي يدعى "م.ع" يقطن في بلبيس، ويعمل في مصنع الجبن الموبوء بالعاشر من رمضان الذي ظهرت به 6 إصابات أخيراً، وأدّت إلى إغلاق المصنع بالكامل، وقرّر الشاب الهروب من مستشفى العزل لحضور عزاء عمه الذي تُوفي صباح أمس.

وفور نزول الشاب للقرية لم يكن يعلم الأهالي بإصابته، وصافح عديداً منهم في أثناء العزاء، إلا أنه وبعد وقت قصير من وجوده بالقرية، بُلغ أحد مشايخ القرية أن قوة من مركز أبو حماد في طريقها إلى القرية، لأخذ الشاب نظراً لهروبه من الحجر الصحي، وخطورة وجوده في العزاء، على صحة المواطنين وسلامتهم.

وبالفعل تمكّن رجال الأمن من اصطحاب الشاب إلى الحجر الصحي مرة أخرى، وفض العزاء، ومنع التجمهر والتجمعات، كما قام أهالي القرية بتطهير المكان الذي وُجد به المصاب والمنطقة المحيطة بالكامل بالكلور، والمطهرات اللازمة.