في جايتكس دبي.. "الداخلية السعودية" تستعرض تقنياتها لإدارة مسرح الجريمة ورصد الأدلة وضبط الجناة

شدت الأنظمة التقنية لبرنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية، زوار جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس 2019 المقام حالياً في مدينة دبي، الذين تمكنوا من تجربة القيام بجولة افتراضية بمحافظة الدرعية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز "Augmented Reality".

واطلعوا على أنظمة مراقبة الطرق والميادين العامة، وأنظمة قراءة لوحات المركبات والتعرف على هوية الأشخاص وأسلوب إدارتها وتحليل المعلومات التي تم رصدها من غرفة عمليات أمنية بالمحافظة.

كما تعرف الزوار في جولاتهم الافتراضية على دور النظم التقنية في إدارة مسرح الجريمة ورصد وتوثيق الأدلة

بالصوت والصورة بما يدعم إجراءات الضبط الجنائي للجريمة وتحديد هوية أطرافها.

وفي نهاية جولاتهم الافتراضية ينتقل الزوار إلى نقطة الضبط الأمني التقنية والتي تمكن رجال الأمن من تنفيذ

مهامهم الموضعية عن بُعْدْ باستخدام أنظمة تقنية قادرة على نقل مشهد كامل من الموقع المحدد، وتركيز المتابعة في أي اتجاه والتعرف على هويات الأشخاص والمركبات المتواجدين فيها والتواصل معهم، ومباشرة أي حالة تقتضي ذلك بواسطة دوريات الأمن.