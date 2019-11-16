"أحياء جدة" تواصل تنفيذ مهرجان "فرحة وطن2"

لتعزيز الولاء والتلاحم بين القيادة والشعب

تواصل جمعية مراكز الأحياء بجدة، تنفيذ مهرجان "فرحة وطن2"، لتعزيز الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة والشعب.

يأتي ذلك، من خلال احتفالية وطنية وترفيهية، تنظمها مع الشريك الاستراتيجي والمنفذ، مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود، يوميًا بجوار "عزيز مول" حتى نهاية شعبان المقبل، بإذن الله.

وانطلقت، الجمعة، الحملة الأولى الإعلامية، بحضور منقطع النظير لأكثر من 400 إعلامي، وأبرز مشاهير "سوشيل ميديا"، حيث تجول الجميع بمرافق المهرجان.