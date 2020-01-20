"المسند" عن طقس الإثنين: استقرار جوي عام

قال: ما عدا سُحباً قد تكون مُمطرة في الحدود الشمالية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن استقراراً عاماً يسود أجواء المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم استقرار جوي عام، ما عدا سُحباً قد تكون مُمطرة فوق أقصى الحدود الشمالية للسعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة بوجه عام وطقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، فيما يكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاءٍ من شمال المملكة.