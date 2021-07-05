"فلكية جدة": حلقات "الإكليل" الصيفية تزيِّن السماء

يتشكل داخل الغلاف الجوي للأرض عند انحراف الضوء حول قطرات الماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن فصل الصيف فترة مثالية لرؤية واحدة من الظواهر الجوية الجميلة، وهي عبارة عن حلقات ملونة مثل قوس قزح حول الشمس، تُسمى "الإكليل"، مرئية بالعين المجردة، وتظهر عندما تكون الظروف الجوية مناسبة، كما يظهر في الصورة في وقت سابق بسماء السعودية بمدينة جدة.

وأوضح أن الإكليل يتشكل داخل الغلاف الجوي للأرض عند انحراف الضوء حول قطرات الماء ذات الحجم المتماثل في سحابة متداخلة، لكنها شفافة في الغالب. ونظرًا إلى أن الضوء يتكوَّن من ألوان مختلفة، له أطوال موجية مختلفة، فإن كل لون ينحرف بشكل مختلف.

وذكر أن "الإكليل" يعتبر واحدة من الظواهر الجوية القليلة التي يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة بسبب الماء في الغلاف الجوي للأرض، ويختلف تمامًا عن الإكليل الشمسي الموجود باستمرار حول الشمس، الذي يبرز أثناء الكسوف الكلي للشمس.

وأشار إلى أنه غالبًا تتسبب قطرات الماء في الغيوم الرقيقة بحدوث ظاهرة الإكليل الجوية، ولكن يمكن لحبيبات الطلع "اللقاح" أن تقوم بالأمر نفسه، لكن حلقة الإكليل التي تُشكِّلها حبيبات الطلع تكون أصغر حجمًا، ولكن في المقابل تكون متعددة الألوان.

وأضاف: "وعلى عكس قطرات الماء، فغبار الطلع أو اللقاح ليس دائريًّا تمامًا، والعديد منها لها حويصلات هوائية للمساعدة في حملها في الهواء، وهذه تُنتج إكليلاً بيضاوي الشكل مع بقع براقة".