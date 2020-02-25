شرطة العاصمة المقدسة تطيح بـ"عصابة سداسية" من 3 جنسيات

سطوا على منزل مقيم بتهديد السلاح وسلبوا مبلغًا ماليًّا وأجهزة جوال

تحقِّق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع عصابة مكونة من أشخاص عدة من ثلاث جنسيات عربية وآسيوية؛ نفَّذوا عددًا من السرقات باستخدام السلاح الناري.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد 911 عن تعرُّض منزل في غرب مكة لسطو من قِبل عدد من الأشخاص، بحوزة أحدهم سلاح ناري، وقاموا بسلب الأشخاص الموجودين من العمالة في مقر عملهم، وأخذ ما بحوزتهم من مبلغ مالي، بلغ نحو 45 ألف ريال، وقرابة 15 جهاز جوال.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة البلاغ ومركز شرطة الكعكية والأدلة الجنائية مقر الحادث، وبدأت برفع البصمات، وتتبُّع خيوط الجريمة.

وتمكَّن رجال التحريات والبحث بمركز شرطة الكعكية - بتوفيق من الله - من تحديد هوية أحد الجناة، وهو سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق؛ فتم ضبطه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بجريمته، وكشف عن أفراد العصابة المكونة من خمسة أشخاص سعوديَّيْن ومصري وباكستانيَّيْن.

وقد جرى ضبط المسروقات والمركبة المستخدمة في جريمة السرقة، وسُلمت بمحضر رسمي للنيابة العامة.