بالفيديو.. "الشلهوب": نؤكد للمواطنين أن بإمكانهم الإبلاغ عن أي تجمعات داخل الاستراحات أو المنازل

قال: نعيش في ظل الجائحة ويجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، على أن التجمعات الخاصة في أوقات السماح أو غير السماح، غير مقبولة وغير مسموح بها نهائيًا، مشيرًا إلى أن وقت السماح بالتجول لا يُسمح بأكثر من خمسة أشخاص، داعيًا الجميع إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات كورونا، في رده عن تساؤل هل يتيح قرار رفع منع التجول جزئيًا التجمعات؟

وقال "الشلهوب": "وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين أن بإمكانهم الإبلاغ عن أي تجمعات، سواء داخل الاستراحات أو داخل المنازل".

وأضاف: "اليوم كلنا مسؤولون داخل الأسرة، وليس رفع منع التجول الجزئي أن يكون هناك رجوع إلى العادات القديمة السابقة".

واختتم متحدث الداخلية قائلاً: "نحن اليوم نعيش في ظل جائحة مستمرة، ويجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي".